كرّم مدير التعليم في محافظة صبيا ضيف الله الحازمي، اثنين من معلميه الذين درسوا له حينما كان طالباً في المرحلة الابتدائية، وذلك في يوم المعلم العالمي.
وقال الحازمي إن المعلمين ناصر محمد الليل ويحيى إبراهيم السبعي، تقاسما تعليمه حينما كان في الصف الأول الابتدائي، أحدهما درسه في الفصل الدراسي الأول والآخر درسه في الفصل الدراسي الثاني.
وأضاف أنه زامل معلميه في إحدى المدارس حينما كان يعمل معلماً، مبيناً أن أحد هذين المعلمين أعاده للدراسة بعدما تركها لمدة أسبوعين، ولولاه لظل يرعى الغنم حتى الآن.
وفق”أخبار24″.