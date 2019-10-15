تجاوزت مبيعات معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور 5 ملايين ريال بنهاية يوم أمس (الإثنين)، فيما بلغ عدد الحضور أكثر من 234 ألف زائر.
وسجّلت المبيعات في الأيام الماضية أكثر من 4 ملايين ريال، فيما تجاوزت في يومها الرابع المليون و180 ألف ريال لتتخطى حاجز 5 ملايين ريال، وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال يومها المتبقى من المعرض؛ حيث جاءت المبيعات من خلال البيع المباشر أو مزاد الصقور.
كما وصل عدد زوار المعرض في الـ3 أيام الأولى أكثر من 180 ألف زائر حتى بلغ العدد بنهاية أمس إلى أكثر من 234 ألفاً؛ نظراً للتنوع الكبير والمميز وما اشتمل عليه المعرض من أمسيات شعرية ومحاضرات علمية، إضافة إلى أركان لاحتياجات هواة الصيد تتمثل في بيع الأسلحة ومعدات الصيد والصقور بأنواعها.
وفق”أخبار24″.