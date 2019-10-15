وزير الاتصالات: شراكة سعودية روسية للتعاون الرقمي في التقنيات الناشئة والابتكار

أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن البرنامج التنفيذي التقني الذي تبادلته الوزارة أمس (الإثنين)، مع نظيرتها وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم المشاريع الرقمية الثنائية بما يخدم الأهداف المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن البرنامج سيعمل على تحفيز الشركات التقنية بين البلدين، لافتاً إلى أنه سيكون بمثابة خارطة طريق للتعاون الرقمي، لاشتماله على العديد من المجالات الرقمية، أبرزها الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، إضافة إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتعاون في نقل المعرفة والتدريب وتطوير القدرات الرقمية من خلال تبادل الزيارات للخبراء من الجانبين.
وأشار إلى أن البرنامج سيشجّع على الاستثمار في مناطق التقنية، مبيناً أن التعاون من الجانب الروسي سيحفز وتيرة الابتكار الرقمي في مجالات نوعية تشمل التقنيات الابتكارية في مجالي الزراعة والنفط والغاز، إضافة إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية ونقل المعرفة الرقمية وتوطينها. وفق”أخبار24″.