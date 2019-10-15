الرئاسة الفلسطينية تقيم احتفالاً ببعثة المنتخب السعودي في رام الله

أقامت الرئاسة الفلسطينية، أمس (الإثنين)، احتفالاً ببعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وذلك بمقر الرئاسة في رام الله، بحضور رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتيه، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعدد من الشخصيات المهمة.
وقدّم كل من رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، ورئيس اتحاد الكرة الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب شكرهما وتقديرهما لقيادة المملكة وهيئة الرياضة وللاتحاد السعودي على وجود المنتخب السعودي في فلسطين، وهو ما يؤكد عمق العلاقة بين الدولتين.
من جانبه، قدّم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل شكره وتقديره للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وللاتحاد الفلسطيني على حفاوة الاستقبال وتسهيل جميع الأمور من أجل راحة المنتخ وفق”أخبار24″.