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أخبار محلية > وزير الطاقة: المملكة لديها إمكانات تجعلها في وضع مختلف عن باقي دول العالم
15/10/2019   8:32 ص

وزير الطاقة: المملكة لديها إمكانات تجعلها في وضع مختلف عن باقي دول العالم

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة وروسيا لديهما إمكانات تجعلهما في وضع مختلف عن باقي دول العالم.

وأوضح خلال كلمته في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي الذي عُقد اليوم الإثنين أن هذه الإمكانات تتمثل في الاحتياطات الكبيرة من البترول والغاز لدى الدولتين، كما أن لديهما ملاءة مالية ممكنة وصناديق استثمارية مفعلة تمكنهما من الاستفادة منها في المدى الطويل والمستقر.

وتحدث وزير الطاقة عن شركة أرامكو، قائلاً إنه يفتخر بها، ليس لسبب وطني فقط، ولكن لمعرفته بالتقنيات التي قامت الشركة بتطويرها وتنميتها، ولأنها شركة منافسة، ليس بملاءتها المالية فقط، ولكن بقدرتها الفنية ومكانتها العالمية.

وأضاف أن نظام الشركة يمكّنها أن تستثمر في قطاعات عدة كالفنادق والمطارات والبنوك وخدمات الطيران، مشيراً إلى أن هناك منهجاً سيُفعّل بهذا الخصوص قريباً.

وأشار إلى أنه يجب ألا يُنظر لـ”أرامكو” على أنها منتج للبترول والغاز في المملكة فقط، بل يجب أن يُنظر لها على أنها شركة مطورة لتقنيات تمكّنها من أن تكون منافسة، بل في الصدارة دائماً.

وزير الطاقة: المملكة لديها إمكانات تجعلها في وضع مختلف عن باقي دول العالم

أخبار محلية
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