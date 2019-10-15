قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إن عدد زوار موسم الرياض خلال 3 أيام فقط وصل إلى أكثر من ٢٥٠ألف زائر، 80٪ منهم سعوديون و10٪ خليجيون والبقية من مختلف دول العالم .
وأضاف أن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت إلى 98٪، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية-الرياض 40٪، أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض فبلغت 24ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي.
وأشار إلى أن موسم الرياض حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة، بأكثر من 400 مليون ريال، وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال. وفق”أخبار24″.