تركي آل الشيخ يناقش مع “الشرطة” و”المرور” تنظيم الطرق المؤدية لفعاليات موسم الرياض

ناقش رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مع مدير شرطة الرياض ومدير مرور الرياض الخطط التنظيمية لحركة المرور في الطرق المؤدية لفعاليات موسم الرياض، وكيفية الحد من التجاوزات.
وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “تم الاجتماع مع سعادة أخي اللواء فهد المطيري مدير شرطة الرياض وسعادة أخي اللواء سليمان الزكري مدير مرور الرياض..وتمت مناقشة الخطط التنظيمه لسلاسة الطرق المؤدية لموسم الرياض والحد من التجاوزات”.
ووجّه آل الشيخ الشكر لكل العاملين في الميدان من منسوبي الشرطة والمرور وهيئة الترفيه على الجهود التي يبذلونها لإنجاح موسم الرياض. وفق”أخبار24″.