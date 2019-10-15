سلّطت وسائل إعلام روسية اليوم الإثنين، الضوء على الصقر النادر الملقّب “نجم الشمال” الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الرسمية للمملكة.
وأوضحت أن الصقر يُعد أحد أندر صقور العالم على الإطلاق، ويحمل اسم “ألفا”، وهو من فصيلة الصقور الحمراء المتواجدة في “كاماتشاتكا” أحد الأقاليم الروسية، ولا يوجد منه سوى بضعه آلاف في العالم.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أهدى لوحة بعنوان “عطاء نجد” إلى الرئيس الروسي بوتين كهدية تذكارية بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى المملكة، حيث تم توقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين.
وفق”أخبار24″.