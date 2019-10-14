مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا لتسهيل منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين

وقعت المملكة وروسيا اليوم الإثنين مشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.
وقع المذكرة من الجانب السعودي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.
جاء ذلك ضمن 20 اتفاقية وُقعت اليوم بين البلدين في مختلف المجالات بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
فيديو | توقيع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين #الإخبارية #بوتين_في_الرياض pic.twitter.com/8b0hvKX3W8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ وفق”أخبار24″.