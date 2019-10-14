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أخبار محلية > بالفيديو.. خادم الحرمين يهدي الرئيس الروسي لوحة “عطاء نجد”.. والأخير يهديه “صقر”
14/10/2019   9:16 م

بالفيديو.. خادم الحرمين يهدي الرئيس الروسي لوحة “عطاء نجد”.. والأخير يهديه “صقر”

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قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الإثنين)، لوحة بعنوان “عطاء نجد” كهدية تذكارية للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فيما تسلم الملك من بوتين طائر (الصقر) هدية بهذه المناسبة.

وكان خادم الحرمين والرئيس فلاديمير بوتين شهدا اليوم فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي المملكة وروسيا، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

كما جرى توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وروسيا، شملت إعلان نوايا مشتركا بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ومؤسسة الفضاء الحكومية في جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات “الرحلات الفضائية المأهولة” و”نظام الملاحة بالأقمار الصناعية – فلوناس”.

بالفيديو.. خادم الحرمين يهدي الرئيس الروسي لوحة “عطاء نجد”.. والأخير يهديه “صقر”

أخبار محلية
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