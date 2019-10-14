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أخبار محلية > عطل فني يصيب تطبيق “سناب شات”
14/10/2019   9:13 م

عطل فني يصيب تطبيق “سناب شات”

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فوجئ مستخدمو تطبيق “سناب شات” مساء اليوم الإثنين بتعطل التطبيق في المملكة.

وأوضح المستخدمون أن العطل يتمثل في عدم استجابة التطبيق لإرسال الرسائل الخاصة. وفق”أخبار24″.

عطل فني يصيب تطبيق “سناب شات”

أخبار محلية
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