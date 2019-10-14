شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم، فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي المملكة وروسيا، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
كما جرى تبادل 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وروسيا شملت إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ومؤسسة الفضاء الحكومية في جمهورية روسيا الإتحادية للتعاون في مجالات ” الرحلات الفضائية المأهولة ” و” نظام الملاحة بالأقمار الصناعية – فلوناس” وقعها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ، ومن الجانب الروسي مدير عام لمؤسسة الفضاء الحكومية ديميتري روغوزين.
وتم تبادل إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى ، وقعها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، ومن الجانب الروسي وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أورشكن، ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.
وجرى تبادل بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة ، وقعها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.
كما تم تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وقعها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، ومن الجانب الروسي وزير الثقافة الدكتور فلاديمير ميدينسكي.
وفق”أخبار24″.