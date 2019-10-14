نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. كلمة خادم الحرمين خلال جلسة المباحثات مع الرئيس بوتين
14/10/2019   9:08 م

بالفيديو.. كلمة خادم الحرمين خلال جلسة المباحثات مع الرئيس بوتين

+ = -
794

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الإثنين)، جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي بداية الجلسة ألقى خادم الحرمين كلمة رحب فيها بالرئيس بوتين قال فيها، إن هذه الزيارة وما يتخللها من مباحثات مع فخامتكم والمسؤولين من البلدين فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين وتعميقها، والوصول إلى تطابق في الرؤى والمواقف السياسية.

وأضاف أن المملكة تقدر لروسيا الاتحادية دورها الفاعل في المنطقة والعالم، ونتطلع للعمل مع فخامتكم دوماً في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد خادم الحرمين على دعم المملكة للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر، مرحباً باستثمار الصندوقين في أكثر من ثلاثين مشروعاً استثمارياً حتى الآن.

بعد ذلك القى الرئيس بوتين كلمة أشاد فيها بالعلاقات مع المملكة، مؤكداً إن روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً، لافتاً أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وأضاف أن السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنه يستحيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بدون مشاركة المملكة.

فيديو عاجل | #خادم_الحرمين_الشريفين: نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع #روسيا#الإخبارية #بوتين_في_الرياض pic.twitter.com/JVUVdqct6j

بالفيديو.. كلمة خادم الحرمين خلال جلسة المباحثات مع الرئيس بوتين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885068558.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.