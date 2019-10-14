بالفيديو.. كلمة خادم الحرمين خلال جلسة المباحثات مع الرئيس بوتين

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الإثنين)، جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي بداية الجلسة ألقى خادم الحرمين كلمة رحب فيها بالرئيس بوتين قال فيها، إن هذه الزيارة وما يتخللها من مباحثات مع فخامتكم والمسؤولين من البلدين فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين وتعميقها، والوصول إلى تطابق في الرؤى والمواقف السياسية.
وأضاف أن المملكة تقدر لروسيا الاتحادية دورها الفاعل في المنطقة والعالم، ونتطلع للعمل مع فخامتكم دوماً في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد خادم الحرمين على دعم المملكة للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر، مرحباً باستثمار الصندوقين في أكثر من ثلاثين مشروعاً استثمارياً حتى الآن.
بعد ذلك القى الرئيس بوتين كلمة أشاد فيها بالعلاقات مع المملكة، مؤكداً إن روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً، لافتاً أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.
وأضاف أن السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنه يستحيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بدون مشاركة المملكة.
فيديو عاجل | #خادم_الحرمين_الشريفين: نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع #روسيا#الإخبارية #بوتين_في_الرياض pic.twitter.com/JVUVdqct6j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2019
فيديو عاجل | الرئيس الروسي: يستحيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بدون مشاركة #المملكة #الإخبارية #بوتين_في_الرياض pic.twitter.com/XKoyMNYEKi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ وفق”أخبار24″.