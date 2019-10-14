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أخبار محلية > بدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية الأحد المقبل.. و‏”التجارة” تدعو المتاجر لتوفيق أوضاعها معه
14/10/2019   9:08 م

بدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية الأحد المقبل.. و‏”التجارة” تدعو المتاجر لتوفيق أوضاعها معه

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، بدء تطبيق نظام التجارة ‏الإلكترونية، (الأحد) المقبل، وذلك بعد مرور 90 ‏يوماً من نشر النظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم ‏القرى)‏‎.

‏ودعت الوزارة كافة المتاجر الإلكترونية إلى التأكد من توافق ‏أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين مع مشروع النظام.‏

ويهدف مشروع لائحة نظام التجارة الإلكترونية لتعزيز دور ‏التجارة الإلكترونية، ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع ‏التجزئة، وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة ‏الإلكترونية‎.

وجاءت أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة، تنظيم ممارسة ‏التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ ‏العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات ‏المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية، التي تؤدي ‏دور الوساطة‎. وفق”اخبار24″.

بدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية الأحد المقبل.. و‏”التجارة” تدعو المتاجر لتوفيق أوضاعها معه

أخبار محلية
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