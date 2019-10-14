بدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية الأحد المقبل.. و‏”التجارة” تدعو المتاجر لتوفيق أوضاعها معه

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، بدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، (الأحد) المقبل، وذلك بعد مرور 90 يوماً من نشر النظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى).
ودعت الوزارة كافة المتاجر الإلكترونية إلى التأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين مع مشروع النظام.
ويهدف مشروع لائحة نظام التجارة الإلكترونية لتعزيز دور التجارة الإلكترونية، ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة، وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية.
وجاءت أبرز ملامح مشروع اللائحة، تنظيم ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية، التي تؤدي دور الوساطة. وفق”اخبار24″.