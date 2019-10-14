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أخبار محلية > بالفيديو.. معزوفة “أنت ملك” تستقبل الملك سلمان والرئيس بوتين
14/10/2019   9:03 م

بالفيديو.. معزوفة “أنت ملك” تستقبل الملك سلمان والرئيس بوتين

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عزفت فرقة موسيقية معزوفة “أنت ملك”، وذلك أثناء استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر اليمامة بالرياض اليوم.

وكان خادم الحرمين قد استقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الإثنين)، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، الرئيس بوتين والوفد المرافق، لدى وصوله إلى مطار الملك خالد في الرياض. وفق”أخبار24″.

بالفيديو.. معزوفة “أنت ملك” تستقبل الملك سلمان والرئيس بوتين

أخبار محلية
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