“الشورى” يناقش توصيةً بإنشاء وزارة مستقلة للتعليم العالي

يناقش مجلس الشورى عدداً من التوصيات المقدمة من لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس، من بينها توصية تتضمن المطالبة بفصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة بمسمى “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأفادت مصادر بحسب “عكاظ”، أن توصية اللجنة بإنشاء وزارة مستقلة للتعليم العالي، جاءت ضمن تعليقاتها على التقرير السنوي لوزارة التعليم الذي يناقشه المجلس في جسلته اليوم (الإثنين).
وأبانت أن الهدف من دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة لم يتحقق، بل ضخّم من مهام الوزارة، ما أدى إلى تشتت الأولويات.
واعتبرت اللجنة دمج الوزارتين أمراً إيجابياً في مظهره العام، إلا أن التجربة غير مشجعة، وجرى التراجع عنها في العديد من الدول.