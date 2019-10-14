وصل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بمطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الإثنين)، في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقبال بوتين، لدى وصوله، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان -الوزير المرافق-، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، وسفير المملكة لدى روسيا الدكتور رائد قرملي، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزراء الصناعة والتجارة، والثقاقة، والطاقة، والتطور الرقمي والإتصال والإعلام، والتنمية الإقتصادية، والزراعة، والصحة، والبناء والإسكان والمرافق العامة، إضافةً إلى الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.
ويجري بوتين مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتناول تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والنفط والطاقة.
يذكر أن هذه الزيارة تعد أول زيارة لرئيس روسي للمملكة منذ 12 عاماً، وتأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الذي زار موسكو عام 2017.
#عاجل_السعودية | الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الرياض في زيارة رسمية. 🇸🇦🇷🇺#بوتين_في_الرياض#السعودية#روسيا pic.twitter.com/KzgOopnI8c
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 14, 2019
وفق”أخبار24″.