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اخبار رياضية > بالفيديو وصور.. “المسحل” وأعضاء بعثة الأخضر يصلُّون في المسجد الأقصى
14/10/2019   8:57 م

بالفيديو وصور.. “المسحل” وأعضاء بعثة الأخضر يصلُّون في المسجد الأقصى

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زار وفد من إداريي المنتخب الأول لكرة القدم، يتقدمهم رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، اليوم (الإثنين)، المسجد الأقصى المبارك في القدس، وضم الوفد 13 شخصا، يرافقهم شخصيات فلسطينية من السلطة.

وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى رام الله أمس الأحد، تمهيدا لمواجهة نظيره الفلسطيني غدا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب فلسطين الثالث.

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وفق”أخبار24″.

بالفيديو وصور.. “المسحل” وأعضاء بعثة الأخضر يصلُّون في المسجد الأقصى

اخبار رياضية
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