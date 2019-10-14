توزيع 1331 كرتون من التمور على مستفيدي جمعية البر بالخرج

وزعت جمعية البر الخيرية خلال الفترة المنصرمة 1331 كرتون من التمور المتنوعة ضمن مشروع استقبال الزكاة والصدقات في الجمعية, قدمت من قبل ملاك المزارع وفاعلي الخير بالمحافظة.
وقال الاستاذ خالد الدوسري مسؤول استقبال التمور إن الجمعية عملت على استلام الكميات في فترات متفاوتة ويتم فور الاستلام فرز وتنظيف وإعادة تعبئتها وتوزيعها على المستفيدين في وقت قياسي من أجل ضمان وصولها بحالة جيدة.
وأشار إلى أن مستودعات جمعية البر في الفروع ” فرع الشرق, فرع الغرب, وفرع الشمال” استلمت إضافة إلى التمور عدد من سلال المواد الغذائية المتنوعة والفواكه الموسمية حيث تخضع لنفس العملية من الفرز والتأكد من سلامتها وإعادة التعبئة والتوزيع الفوري.
وأكد على أن المجتمع ولله الحمد يعي جيدا حجم الأعمال التي تقوم بها الجمعية ودورها في الربط بين راغبي الصدقة والزكاة وبين المحتاجين من الأسر الفقيرة والمتعففة, وهي أسر تقوم الجمعية برعايتهم بعد التأكد من شمولهم بخدمات الجمعية بمعايير دقيقة وربط مع أجهزة حكومية أخرى لتحديد مدى استحقاق الأسر.
وقال إن الجمعية بفضل الله تقوم على استقبال كافة أنواع الصدقات والزكوات, النقدية والعينية, ويمكن لراغبي المشاركة والمساهمة في الأجر ودعم برامج ومشاريع الجمعية زيارة موقع الجمعية على الإنترنت أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي, ويمكن زيارة المقر الرئيسي للاطلاع والاستفسار حيث إن الجمعية تفتح أبوابها للجميع وتعمل بشفافية مطلقة.