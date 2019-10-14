أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أنه سلم خلال شهر سبتمبر الماضي، 17059 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها.
وأوضح أن التسليم شمل 2738 أرضاً للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 2208 أراضٍ في منطقة المدينة المنورة، و1116 مواطناً تم تسليمهم في منطقة الرياض، و922 مواطناً تسلم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي عسير تم تسليم 1858 أرضاً.
وأضاف أنه جرى تسليم 4237 مواطناً أراضيَ مجانية في منطقة جازان، و1828 مواطناً في القصيم، و748 مواطنًا في حائل، و4 مواطنين في تبوك.
كما سلم البرنامج 585 أرضاً سكنية في منطقة نجران، و383 في منطقة الباحة، و291 أرضًا في الحدود الشمالية، و141 أرضًا في الجوف.
وفق”أخبار24″.