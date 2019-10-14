“آل الشيخ”: موسم الرياض وفر 46 ألف وظيفة.. ونسخة العام القادم في موعد مختلف

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن أن الهيئة تسعى إلى توفير 250 ألف وظيفة دائمة في قطاع الترفيه بحلول 2030، كما سيتم تحديد موعد مختلف لموسم الرياض الثاني العام المقبل، حيث أكد أنه سيُنظم بشكل سنوي.
وأوضح آل الشيخ خلال فعاليات منتدى صناعة الترفيه الذي أُقيم بفندق الريتز كارليتون في الرياض أمس (الأحد)، أن الهيئة تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مبيناً وفقاً لـ”الاقتصادية” أن موسم الرياض فقط نجح في توفير 46 ألف وظيفة دائمة وغير دائمة.
وأضاف أن الهيئة تعمل منذ تأسيسها بطريقة مؤسسية وفقا لخطة واضحة، كما أنها تستهدف السياح من داخل المملكة كمرحلة أولى، من خلال المدن القريبة من الرياض، ثم مدن المملكة بشكل عام، ثم الشرق الأوسط، وأخيرًا العالم كله.
وأشار إلى أن العام القادم ستقام النسخة الثانية من موسم الرياض في موعد مختلف عن هذا العام، لافتاً بحسب “الرياض” إلى أن جميع مناطق المملكة تحظى باهتمام كبير من الهيئة في البرامج والمشروعات الترفيهية التي تناسب كل منطقة.