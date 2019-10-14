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أخبار محلية > “الجبير”: المملكة شريكة لروسيا.. وزيارة “بوتين” ستكون تاريخية (فيديو)
14/10/2019   1:13 م

“الجبير”: المملكة شريكة لروسيا.. وزيارة “بوتين” ستكون تاريخية (فيديو)

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، إن المملكة دولة صديقة وشريكة لروسيا، والعلاقة بين البلدين تشهد نمواً ملموساً وخاصةً خلال الأربع سنوات الماضية، معبراً عن تطلع المملكة لتكثيفها وتعزيزها.

وأوضح الجبير في تصريحات اليوم (الإثنين)، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ستكون تاريخية، كما تم الاتفاق بين الجانبين في مجالات عديدة منها الطاقة والأمن والفضاء والتعليم.

وأشار إلى أن هناك اتفاقاً مهماً جداً بين المملكة وروسيا يتعلق بالطاقة، والذي ساهم في إيجاد الاستقرار في أسواق النفط العالمية، مما يخدم المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي

وأضاف أن هناك تنسيقاً قائماً بما يتعلق بمواجهة التطرف والإرهاب، وأيضا رؤية مشتركة فيما يتعلق بالنظام الدولي، كما أن بين البلدين اهتماماً بخصوص مبدأ سيادة الدول، واحترام القوانين الدولية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

“الجبير”: المملكة شريكة لروسيا.. وزيارة “بوتين” ستكون تاريخية (فيديو)

أخبار محلية
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