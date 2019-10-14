بالفيديو …. لمحمد رمضان وهو يقود الطائرة في طريقه إلى الرياض والسلطات ‏المصرية توقف الكابتن ومساعده

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو، داخل غرفة قيادة طائرة مصرية، تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وهو في طريقه إلى مدينة الرياض، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المقرر ضمن موسم الرياض.
وأظهر الفيديو دخول رمضان إلى غرفة القيادة، وأنه بدأ في قيادة الطائرة، وظهر صوت أحد الأشخاص على الطائرة وهو يقول: “والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي”، فيما علق رمضان: “أول مرة أسوق الطيارة”.
من جانبها، أعلنت سلطات الطيران المدني في مصر التأكد من صحة المقطع، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية.
وأصدرت تعليمات بإيقاف كلٍّ من قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل، وذلك لارتكابهما “فعلاً ممنوعاً منعًا باتًا” طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري.
☝🏽🇪🇬✈️🇸🇦 #موسم_الرياض 👌😉 pic.twitter.com/tFjbSa7eQ6
— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) October 13, 2019 وفق “أخبار24”.