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أخبار محلية > بالفيديو …. لمحمد رمضان وهو يقود الطائرة في طريقه إلى الرياض والسلطات ‏المصرية توقف الكابتن ومساعده
14/10/2019   1:07 م

بالفيديو …. لمحمد رمضان وهو يقود الطائرة في طريقه إلى الرياض والسلطات ‏المصرية توقف الكابتن ومساعده

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نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو، داخل غرفة قيادة طائرة مصرية، تابعة ‏لإحدى الشركات الخاصة، وهو في طريقه إلى مدينة الرياض، ‏استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المقرر ضمن موسم الرياض.‎

وأظهر الفيديو دخول رمضان إلى غرفة القيادة، وأنه بدأ في ‏قيادة الطائرة، وظهر صوت أحد الأشخاص على الطائرة وهو يقول: “والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة ‏دلوقتي”، فيما علق رمضان: “أول مرة أسوق الطيارة”.

من جانبها، أعلنت سلطات الطيران المدني في مصر التأكد من ‏صحة المقطع، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران ‏الخاصة المصرية.‏

وأصدرت تعليمات بإيقاف كلٍّ من قائد الرحلة والطيار المساعد ‏عن الطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل، وذلك لارتكابهما “فعلاً ‏ممنوعاً منعًا باتًا” طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي ‏والمصري.‏

بالفيديو …. لمحمد رمضان وهو يقود الطائرة في طريقه إلى الرياض والسلطات ‏المصرية توقف الكابتن ومساعده

أخبار محلية
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