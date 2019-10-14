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أخبار محلية > دخول 778 سائحاً إلى المملكة عبر منافذ الشرقية وهذه جنسياتهم
14/10/2019   1:04 م

دخول 778 سائحاً إلى المملكة عبر منافذ الشرقية وهذه جنسياتهم

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أفادت مصادر بأن 778 سائحاً أجنبياً بنظام التأشيرة السياحية الجديدة، دخلوا المملكة عبر منافذ المنطقة الشرقية، وجاء السياح الصينيون في المقدمة من الحيث العدد، يليهم الأمريكيون، ثم عدد من الدول الأوروبية.

وبحسب المصادر ذاتها، وفقاً لـ”اليوم”، فإن منفذ جسر الملك فهد بين البحرين والمملكة كان أكثر المنافذ الحدودية عبوراً للسياح بـ500 سائح حتى أمس (الأحد)، ثم منفذ مطار الملك فهد الدولي بالدمام بـ245 سائحاً، يليه منفذ الخفجي بـ17 سائحاً، فمنفذ البطحاء بـ13 سائحاً، ثم سائحين لمنفذ الرقعي، وسائح واحد بمنفذ مطار الأحساء.

وكانت المملكة أطلقت مطلع أكتوبر الجاري، العمل بنظام التأشيرة السياحية، التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بالحصول على التأشيرة إلكترونياً أو فور وصولهم إلى المنفذ الحدودي، إضافةً إلى منحها لمواطني بقية الدول عبر الممثليات السعودية في الخارج، وذلك بهدف اجتذاب أعداد أكبر عدد من السياح إلى المملكة.

دخول 778 سائحاً إلى المملكة عبر منافذ الشرقية وهذه جنسياتهم

أخبار محلية
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