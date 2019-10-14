أمَّ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، المصلين في الحرم المكي أمس (الأحد)، في أول صلاة له بعد صدور موافقة المقام الكريم على تعيينه إماماً للمسجد الحرام.
وأدى الدوسري صلاة المغرب وسط هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على باحات المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وكان الشيخ الدوسري قد شارك في إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالحرم المكي على مدار أربع سنوات مضت.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت السبت صدور الموافقة الكريمة على تعيين عددٍ من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين، من بينهم تعيين الشيخ ياسر الدوسري إماماً للمسجد الحرام.
وفق”أخبار24″.