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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة عبدالعزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق
14/10/2019   9:40 ص

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة عبدالعزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للمهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية وإخوانه وأسرتهم، في وفاة والدهم المهندس عبدالعزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وقد عبر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الزامل كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواساتهما، التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله أن يحفظهما وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة. وفق”أخبار24″.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة عبدالعزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق

أخبار محلية
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