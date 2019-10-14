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أخبار محلية > تركي آل الشيخ يسحب القضايا المرفوعة في مصر ويعفو عمن أساؤوا إليه
14/10/2019   9:40 ص

تركي آل الشيخ يسحب القضايا المرفوعة في مصر ويعفو عمن أساؤوا إليه

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، سحب كل القضايا المرفوعة ضد مَن أساؤوا إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمصر، مؤكداً أن لمصر مكانة كبيرة في قلبه.

وقال آل الشيخ في تدوينة له على حسابه في “فيسبوك”: “لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة، لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعفا الله عما سلف، والمسامح كريم”.

وكان رئيس هيئة الترفيه أعلن قبل مدة مقاضاة عدد كبير من الأشخاص من بينهم إعلاميون، ممن تعرضوا له بالإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، معتبراً في حينه أن هذه الإساءات تمت بشكل ممنهج. وفق”أخبار24″.

تركي آل الشيخ يسحب القضايا المرفوعة في مصر ويعفو عمن أساؤوا إليه

أخبار محلية
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