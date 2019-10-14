قال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم فرناندو تريساكو، إن الجدل حول تقنية الفيديو “فار” يحدث في السعودية فقط، مبيناً أن العديد من الدول تواجه نفس الحالات الجدلية حول هذه التقنية.
وأضاف تريساكو في مقابلة لبرنامج “الديوانية” على القناة “الرياضية”، أنه من المبكر جداً أن تكون التقنية كاملة فعمرها لم يتجاوز العامين وهي لا زالت تحت التطوير، ولابد على اللاعبين والمدربين أن يكون لديهم فكرة عن آلية عملها.
وأوضح أن الجميع يتوقع أن البطاقات الصفراء وجميع الأخطاء يتم احتسابها من قبل الفار وهذا غير صحيح، فهي تستخدم للتعامل مع القرارات الحاسمة التي من الممكن أن تغير نتيجة المباراة كضربات الجزاء والأهداف وحالات الطرد.
وأشار إلى أن كل ما يحدث على أرض الملعب يتم مراجعته من قبل حكام الفار سواء شاهد الحكم اللقطة أم لم يشاهدها، فربما يحدث الخطأ وقت بناء هجمة يأتي منها الهدف، لذا على اللاعبين أن يثقوا أنهم ليسوا بحاجة للتوجه للحكم في كل لقطة.
وبين أن الرجوع للتقنية يحدث فقط عند الحالات الجدلية، كالتسلل أو خروج الكرة أو ضربة جزاء ويتخذ القرار من غرفة الفار دون الرجوع للحكم لمشاهدتها، ولكن في الحالات الكبيرة يجب على الحكم الذهاب للشاشة لرؤيتها.
رئيس لجنة الحكام لـ #الديوانيه:
الجدل على تقنية “الفار” ليس في السعودية فقط .. ولا زال هناك الكثير من العمل لتطويره .. وهناك كثير من الناس لا يعلمون آلية عمل بروتوكولات الفار. pic.twitter.com/fmWyVPXLCk
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 13, 2019
رئيس لجنة الحكام يوضح لـ #الديوانيه..
متى يعود الحكم للـVAR بعد مطالبة اللاعبين؟ وهل لمخرج المباراة كامل الحرية في عرض اللقطات التي يرغب بها؟ pic.twitter.com/mxEJ8Boqj1
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 13, 2019 وفق”أخبار24″.