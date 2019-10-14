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أخبار محلية > بالفيديو …. خالد العقيلي يعود لتقديم “تم” عبر شاشة “SBC” وهذا ما ناقشه في أول حلقاته
14/10/2019   9:37 ص

بالفيديو …. خالد العقيلي يعود لتقديم “تم” عبر شاشة “SBC” وهذا ما ناقشه في أول حلقاته

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عاد الإعلامي خالد العقيلي لتقديم برنامج “تم” ولكن هذه المرة عبر شاشة قناة “SBC”، وذلك بعد توقف دام نحو 5 أشهر.

وأطل العقيلي عبر برنامجه أمس (الأحد) في أول حلقاته والتي ناقشت قضية الذوق العام، واستضاف خلالها 4 ضيوف، وبين أن البرنامج سيعرض لمدة 5 أيام أسبوعياً من الأحد إلى الخميس.

يذكر أن برنامج “تم” كان يقدمه الإعلامي خالد العقيلي على قناة “السعودية الأولى”، وأعلن يوم السادس من مايو الماضي توقف البرنامج، قبل أن يعود لتقديمه مجدداً أمس عبر قناة أخرى.

بالفيديو …. خالد العقيلي يعود لتقديم “تم” عبر شاشة “SBC” وهذا ما ناقشه في أول حلقاته

أخبار محلية
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