بالفيديو …. خالد العقيلي يعود لتقديم “تم” عبر شاشة “SBC” وهذا ما ناقشه في أول حلقاته

عاد الإعلامي خالد العقيلي لتقديم برنامج “تم” ولكن هذه المرة عبر شاشة قناة “SBC”، وذلك بعد توقف دام نحو 5 أشهر.
وأطل العقيلي عبر برنامجه أمس (الأحد) في أول حلقاته والتي ناقشت قضية الذوق العام، واستضاف خلالها 4 ضيوف، وبين أن البرنامج سيعرض لمدة 5 أيام أسبوعياً من الأحد إلى الخميس.
يذكر أن برنامج “تم” كان يقدمه الإعلامي خالد العقيلي على قناة “السعودية الأولى”، وأعلن يوم السادس من مايو الماضي توقف البرنامج، قبل أن يعود لتقديمه مجدداً أمس عبر قناة أخرى.
يعود لكم برنامج #تم على شاشة #SBC يوم الأحد في موسمه الجديد
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00966540555557
من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.
@TammTalkShow pic.twitter.com/oQVeoovwWK
— SBC channel (@SBC_Channel) October 12, 2019 وفق”أخبار24″.