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أخبار محلية > “المساهمات العقارية”: 32 مليون ريال تبحث عن أصحابها المساهمين بمكة المكرمة
13/10/2019   10:34 م

“المساهمات العقارية”: 32 مليون ريال تبحث عن أصحابها المساهمين بمكة المكرمة

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” اليوم الأحد عن وجود مبلغ (32 مليون ريال) لديها تعذّر الوصول إلى أصحابها المساهمين في المساهمات العقارية بمنطقة مكة المكرمة.

ونشرت لجنة المساهمات العقارية قائمة بأسماء المساهمين أصحاب الحقوق عبر موقعها الإلكتروني، داعية إياهم لمراجعة اللجنة أو الاتصال على الرقم الخاص بها.

يشار إلى أن لجنة المساهمات العقارية “تصفية” تشكلت برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وتضم أعضاء من وزارات الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية.

وتختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية المتعثرة، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأفضل عائد وأسرع وقت.وفق “أخبار 24”.

“المساهمات العقارية”: 32 مليون ريال تبحث عن أصحابها المساهمين بمكة المكرمة

أخبار محلية
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