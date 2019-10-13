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أخبار محلية > نظراً لسوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة برجال ألمع غداً الإثنين
13/10/2019   10:33 م

نظراً لسوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة برجال ألمع غداً الإثنين

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أعلن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، ناصر جبلي، أن مدير تعليم رجال ألمع وجه بتعليق الدراسة يوم غدٍ الإثنين، وفقاً للإنذار المتقدّم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح جبلي أن قرار تعليق الدراسة يسري على جميع مدارس البنين والبنات في محافظة رجال ألمع، كما يشمل القرار جميع منسوبي المدارس وإداراتها وعامليها.

وكانت “الأرصاد” توقّعت تعرُّض المحافظة وعدة مناطق في عسير لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحبها رياح مثيرة للأتربة، فضلًا عن جريان السيول وتساقط البرد.وفق “أخبار 24”.

نظراً لسوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة برجال ألمع غداً الإثنين

أخبار محلية
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