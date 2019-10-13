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أخبار محلية > فيديو.. هطول أمطار على المسجد الحرام مساء اليوم
13/10/2019   10:32 م

فيديو.. هطول أمطار على المسجد الحرام مساء اليوم

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هطلت اليوم الأحد أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة هطول الأمطار أثناء أداء المصلين صلاة المغرب، وهو ما أضفى مزيداً من السكينة والروحانية على الأجواء في الحرم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على حائل وعسير والباحة ومكة والمدينة المنورة وتبوك.وفق “أخبار 24”.

فيديو.. هطول أمطار على المسجد الحرام مساء اليوم

أخبار محلية
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