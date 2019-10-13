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أخبار محلية > شاهد.. أول فيديو لناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لحادث في البحر الأحمر
13/10/2019   10:31 م

شاهد.. أول فيديو لناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لحادث في البحر الأحمر

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نُشرت اليوم الأحد لقطات متلفزة لناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لحادث في البحر الأحمر يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت اللقطات الناقلة وهي في وسط مياه البحر الأحمر، كما وضح من الفيديو التسرب النفطي الكبير الذي غطى مساحة من مياه البحر.

وكان قبطان الناقلة قد أرسل لسلطات حرس الحدود السعودي رسالة إلكترونية أفاد فيها بتعرض مقدمة الناقلة لكسر؛ لكنه أطفأ بعد ذلك أجهزة التتبع وواصل الإبحار، ولم يرد على اتصالات مركز التنسيق.

يُذكر أن حرس الحدود السعودي أصدر بياناً حول الواقعة أكد فيه التزام المملكة وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أول فيديو لناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لحادث في البحر الأحمر

أخبار محلية
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