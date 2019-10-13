“الجبير” يرد على مزاعم ضلوع المملكة في حـادث ناقلة النفط الإيرانية

ردّ وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على المزاعم التي تزجّ باسم المملكة في الحـادث الذي تعرّضت له ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر بالقرب من ميناء جدة.
وقال الجبير في تصريح مقتضب اليوم (الأحد) لمراسل CNN ماثيو تشانس حول تلك المزاعم والادعاءات الإيرانية: “بالطبع لا نشترك في مثل هذا السلوك”.
وكانت ناقلة النفط الإيرانية “سابيتي” تعرضت لانفجار صباح الجمعة الماضي قبالة سواحل المملكة في البحر الأحمر جنوب غرب ميناء جدة، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.
وعلّقت قوات حرس الحدود السعودية على الحادث بأنها تلقت رسالة من قائد الناقلة الإيرانية عبر راديو جدة، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ”الكسر”، ما نتج عنه تسرب نفطي في مياه البحر الأحمر.وفق “أخبار 24”.