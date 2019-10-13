نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجبير” يرد على مزاعم ضلوع المملكة في حـادث ناقلة النفط الإيرانية
13/10/2019   10:26 م

“الجبير” يرد على مزاعم ضلوع المملكة في حـادث ناقلة النفط الإيرانية

+ = -
976

ردّ وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على المزاعم التي تزجّ باسم المملكة في الحـادث الذي تعرّضت له ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر بالقرب من ميناء جدة.

وقال الجبير في تصريح مقتضب اليوم (الأحد) لمراسل CNN ماثيو تشانس حول تلك المزاعم والادعاءات الإيرانية: “بالطبع لا نشترك في مثل هذا السلوك”.

وكانت ناقلة النفط الإيرانية “سابيتي” تعرضت لانفجار صباح الجمعة الماضي قبالة سواحل المملكة في البحر الأحمر جنوب غرب ميناء جدة، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وعلّقت قوات حرس الحدود السعودية على الحادث بأنها تلقت رسالة من قائد الناقلة الإيرانية عبر راديو جدة، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ”الكسر”، ما نتج عنه تسرب نفطي في مياه البحر الأحمر.وفق “أخبار 24”.

“الجبير” يرد على مزاعم ضلوع المملكة في حـادث ناقلة النفط الإيرانية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885068388.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.