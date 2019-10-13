والدة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في ذمة الله

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نعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الأحد) والدته حصة بنت عثمان المفيز، والتي توفيت اليوم.
وقال الربيعة إن الصلاة على والدته ستكون في مسجد الملك خالد بالرياض غداً الإثنين بعد صلاة العصر.
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