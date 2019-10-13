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أخبار محلية > والدة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في ذمة الله
13/10/2019   10:25 م

والدة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في ذمة الله

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نعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الأحد) والدته حصة بنت عثمان المفيز، والتي توفيت اليوم.

وقال الربيعة إن الصلاة على والدته ستكون في مسجد الملك خالد بالرياض غداً الإثنين بعد صلاة العصر.

والدة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في ذمة الله

أخبار محلية
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