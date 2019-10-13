“شتاء طنطورة” يعلن بدء شراء التذاكر.. وهذه أبرز العروض والفعاليات العالمية في المهرجان

أعلن مهرجان “شتاء طنطورة 2019” – المهرجان العالمي- الذي يسلط الضوء على الفنون والثقافة والتاريخ والتراث في محافظة العلا، عن توفر البطاقات حالياً لحضور المهرجان، الذي سيقام خلال الفترة بين 19 ديسمبر 2019 وحتى 7 مارس 2020 في العلا.
ويمكن شراء البطاقات عبر موقع book.experiencealula.com ، كما يمكن لعشاق العروض الفنية والثقافة والمغامرات شراء البطاقات لحضور الفعاليات الفردية أو المشاركة في فعاليات تجريبية التي تتواصل لمدة يوم أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتتوفر بطاقات نهاية الأسبوع واليوم الواحد المقدمة ضمن ثلاث باقات هي: الذهبية، والبلاتينية، والماسية، لكي تلبي كافة الميزانيات والاحتياجات المختلفة للضيوف، بما في ذلك الإقامة، والنقل، والتجارب الثقافية، والمغامرات، بالإضافة لمتابعة العروض الفنية المميزة، ويمكن لزوار المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع المشاركة في تجارب مخصصة تتلاءم مع اهتماماتهم، بما في ذلك فعاليات العلا من فوق (المغامرة)، والعلا الأصيلة (الثقافة) وفنون الطهي الراقية (المأكولات).
وأعلن المهرجان عن مشاركة الفنانين: الأوبرالي التوسكاني أندريا بوتشيلي الذي سيسجل ظهوره الثاني في المهرجان بتاريخ 31 يناير القادم، ونجم البوب اللاتيني إنريكي إيغليسياس بتاريخ 21 فبراير، والنجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليونيل ريتشي يوم 28 فبراير، والموسيقي المصري عمر خيرت 27 ديسمبر 2019، وعازف البيانو اليوناني “ياني” يوم 7 يناير 2020.
وستقام جميع العروض في مسرح “مرايا” الذي يتسع لـ 500 مشاهد والمزود بواجهات من المرايا تعكس المناظر المحيطة في الموقع الطبيعي الصخري المميز الذي تتمتع به العلا، كما سيستضيف المسرح مجموعة من أبرز العروض الفنية الأخرى، بما فيها عرض تكريمي للموسيقار العالمي بيتهوفن 4 – 6 يناير، بالإضافة إلى العرض المسرحي “جميل بثينة” بتاريخ 14 فبراير، وهو عرض تقدمه فرقة “كركلا” الراقصة مستوحى من تاريخ العلا.
ومن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المهرجان أيضاً مهرجان المناطيد، ورحلات الطائرات الكلاسيكية، وثاني أكبر سباق للقدرة والتحمل على مستوى العالم، وتجارب للطهي يشرف عليها طهاة حائزون على تصنيف “ميشلان”، وإمكانية زيارة الأسواق التقليدية بالإضافة إلى متاجر العلامات التجارية الراقية المتوفرة ضمن الموقع. وفق”أخبار24”.