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أخبار محلية > ‏”سكني”: تسليم الفلل في 27 مشروعًا موزعة على 10 مناطق ‏بالمملكة
13/10/2019   6:09 م

‏”سكني”: تسليم الفلل في 27 مشروعًا موزعة على 10 مناطق ‏بالمملكة

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أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أنه تم تسليم الفلل ‏الجاهزة في 27 مشروعاً موزعة على 10 مناطق بالمملكة، خلال ‏شهر سبتمبر الماضي.‏

‏وأوضح البرنامج أنه تم تسليم فلل سكنية في 7 مشاريع بمنطقة ‏الرياض، و3 بالمنطقة الشرقية، و3 بالحدود الشمالية، إضافةً إلى 5 ‏بالقصيم، و3 بجازان.‏

وأشار البرنامج إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة بمنطقة ‏مكة المكرمة، ومشروعين بالجوف، ومشروع بكلٍّ من حائل، والباحة، و‏تبوك.‏

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم‏، حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات ‏للمواطنين، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، لتحقيق ‏مستهدفات برنامج الإسكان ‏برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030.

سكني

وفق”أخبار24″.

‏”سكني”: تسليم الفلل في 27 مشروعًا موزعة على 10 مناطق ‏بالمملكة

أخبار محلية
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