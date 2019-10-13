‏”سكني”: تسليم الفلل في 27 مشروعًا موزعة على 10 مناطق ‏بالمملكة

أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أنه تم تسليم الفلل الجاهزة في 27 مشروعاً موزعة على 10 مناطق بالمملكة، خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح البرنامج أنه تم تسليم فلل سكنية في 7 مشاريع بمنطقة الرياض، و3 بالمنطقة الشرقية، و3 بالحدود الشمالية، إضافةً إلى 5 بالقصيم، و3 بجازان.
وأشار البرنامج إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، ومشروعين بالجوف، ومشروع بكلٍّ من حائل، والباحة، وتبوك.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030.
وفق”أخبار24″.