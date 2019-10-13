نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > القبض على وافدين نشلا مواطنين ومقيمين في عدد من الجوامع والمساجد بعنيزة
13/10/2019   6:01 م

القبض على وافدين نشلا مواطنين ومقيمين في عدد من الجوامع والمساجد بعنيزة

+ = -
716

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية، أسفرت عن ضبط اثنين من مخالفي نظام الإقامة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين.

وقال المتحدث إن المتورطين في العقد الثالث من العمر، وارتكبا جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من الجوامع والمساجد بمحافظة عنيزة، وقاما بالاستيلاء على ما بحوزة ضحاياهما من مبالغ مالية ووثائق ثبوتية.

وأوضح أنه بعد مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية؛ أقر المضبوطان بما نُسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وفق”أخبار24″.

القبض على وافدين نشلا مواطنين ومقيمين في عدد من الجوامع والمساجد بعنيزة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885068352.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.