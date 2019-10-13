القبض على وافدين نشلا مواطنين ومقيمين في عدد من الجوامع والمساجد بعنيزة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية، أسفرت عن ضبط اثنين من مخالفي نظام الإقامة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين.
وقال المتحدث إن المتورطين في العقد الثالث من العمر، وارتكبا جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من الجوامع والمساجد بمحافظة عنيزة، وقاما بالاستيلاء على ما بحوزة ضحاياهما من مبالغ مالية ووثائق ثبوتية.
وأوضح أنه بعد مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية؛ أقر المضبوطان بما نُسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وفق”أخبار24″.