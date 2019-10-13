أوضحت وزارة العدل أن ترشيح المتقدمين والمتقدمات على وظائفها في المرتبة السادسة، التي أتاحت التقديم عليها في شهر رمضان الماضي، سيكون بحسب الأفضلية بدرجة اختبار القدرات.
وبيَّنت أن الأفضلية للمتقدمين على وظائفها تكون للأعلى درجة في اختبار “القدرة المعرفية”، مشيرة إلى أن تحديد الدرجة المطلوبة لهذا الاختبار يحكمه أعداد الوظائف ودرجات المتسابقين لكل منطقة من مناطق المملكة، وذلك بحسب ترتيب المتقدمين نزولاً من درجة 100 إلى أن يتم شغل كامل الوظائف بشرط ألا تقل الدرجة عن 80.
وأوضحت الوزارة أن نتائج الوظائف سيتم الإعلان عنها بشكل مرحلي لكل منطقة بعد الانتهاء من ترشيح المتقدمين في منطقة الرياض، حيثُ كانت قد دعت في نهاية شهر ذي الحجة الماضي 593 متقدمًا ومتقدمة على وظائف منطقة الرياض كمرحلة أولى من مراحل هذه المسابقة، وأجريت لهم اختبارات المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية، واجتازها 541 منهم بنجاح. وفق”أخبار24″.