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اخبار رياضية > بعثة المنتخب السعودي تصل إلى فلسطين
13/10/2019   5:59 م

بعثة المنتخب السعودي تصل إلى فلسطين

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وصلت قبل قليل بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى دولة فلسطين، للقاء منتخب “الفدائي” ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وحطت بعثة الأخضر برئاسة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الرحال في الأراضي الفلسطينية، بعدما حلت في الأردن أمس قبل الانتقال لرام الله.

يذكر أن الأخضر يتصدر المجموعة الثالثة للتصفيات القارية المشتركة، بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام اليمن 2-2، وفاز في المباراة الثانية بثلاثة أهداف على سنغافورة، ومن المقرر أن يلاقي فلسطين الثلاثاء المقبل.

بعثة المنتخب السعودي تصل إلى فلسطين

اخبار رياضية
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