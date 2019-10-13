بوتين: علاقتنا مع المملكة تغيرت جذريًا في السنوات ‏الأخيرة.. وللسعودية دور إيجابي في حل الأزمة السورية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عمق العلاقات الروسية - السعودية، والتي تغيرت تغيّرا جذريًا في السنوات الأخيرة.
وقال في حوار بثته قنوات (العربية، وسكاي نيوز عربية، وروسيا اليوم): “نحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا، لقد نشأت لديَّ علاقات طيبة مع الملك وولي العهد أيضا، وعلاقاتنا تتطور عمليا في كافة الاتجاهات”.
ووصف الرئيس الروسي دور المملكة بالإيجابي في حل الأزمة في سوريا، متابعًا: “دون مساهمة السعودية في عمليات التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً -كما يبدو لي- التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية، ولذلك أود مباشرة التعبير عن الامتنان للملك ولولي العهد على هذا الموقف البنَّاء”.
وحول حادِث استهداف منشأتين تابعتين لأرامكو، أكد بوتين أنه كان على اتصال شخصي مع قيادة المملكة، بما في ذلك ولي العهد، الذي ناقش معه الحادث، وأخبره أنه من الضروري الحصول على أدلة وتحديد المذنبين.
وأضاف: “نحن مستعدون لتقديم كل ما يُطلب منا وكل ما لدينا من أجل التحقيق في هذا الحادث بدقة”، مشيرًا إلى أن المملكة تعد لاعبا ليس إقليميا فحسب، وإنما هي لاعب دولي أيضا، فهي تؤثر على سوق الطاقة في العالم، وبالتالي على سائر الطاقة العالمية.
#بوتين_على_العربية: #السعودية تلعب دورا حيويا في حل الأزمات pic.twitter.com/UrQQ0xgFtS
— العربية (@AlArabiya) October 13, 2019
#بوتين_على_العربية: ولي العهد السعودي يلعب دورا ناجحا في ما يتعلق بمستقبل المنطقة، و #السعودية لاعب مهم في سوق الطاقة العالمية pic.twitter.com/kUWr6hPpLP
— العربية (@AlArabiya) October 13, 2019 وفق”أخبار24″.