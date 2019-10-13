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أخبار محلية > بوتين: علاقتنا مع المملكة تغيرت جذريًا في السنوات ‏الأخيرة.. وللسعودية دور إيجابي في حل الأزمة السورية
13/10/2019   5:56 م

بوتين: علاقتنا مع المملكة تغيرت جذريًا في السنوات ‏الأخيرة.. وللسعودية دور إيجابي في حل الأزمة السورية

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عمق العلاقات الروسية ‏‏- السعودية، والتي تغيرت تغيّرا جذريًا في السنوات الأخيرة.

وقال في حوار بثته قنوات (العربية، وسكاي نيوز عربية، وروسيا اليوم): “نحن ننظر إلى ‏السعودية كدولة صديقة لنا، لقد نشأت لديَّ علاقات طيبة مع ‏الملك وولي العهد أيضا، وعلاقاتنا تتطور عمليا في ‏كافة الاتجاهات”‏‎.‎

ووصف الرئيس الروسي دور المملكة بالإيجابي في حل الأزمة ‏في سوريا، متابعًا: “دون مساهمة السعودية في عمليات ‏التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً -كما يبدو لي- ‏التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية، ولذلك أود مباشرة التعبير ‏عن الامتنان للملك ولولي العهد على هذا الموقف البنَّاء”. ‏

وحول حادِث استهداف منشأتين تابعتين لأرامكو، أكد بوتين أنه كان على اتصال شخصي مع ‏قيادة المملكة، بما في ذلك ولي العهد، الذي ‏ناقش معه الحادث، وأخبره أنه من الضروري الحصول على ‏أدلة وتحديد المذنبين.‏

وأضاف: “نحن مستعدون لتقديم كل ما يُطلب منا وكل ما لدينا من ‏أجل التحقيق في هذا الحادث بدقة”، مشيرًا إلى أن المملكة تعد ‏لاعبا ليس إقليميا فحسب، وإنما هي لاعب دولي أيضا، فهي ‏تؤثر على سوق الطاقة في العالم، وبالتالي على سائر الطاقة ‏العالمية‎.

بوتين: علاقتنا مع المملكة تغيرت جذريًا في السنوات ‏الأخيرة.. وللسعودية دور إيجابي في حل الأزمة السورية

أخبار محلية
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