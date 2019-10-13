بدأت هيئة كبار العلماء أعمال الدورة الـ88، برئاسة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (الأحد)، وتستمر عدة أيام بالرياض.
وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات تتعلق بالمشاعر المقدسة والمسائل المالية، وموضوعات مُحالة من المقام الكريم وبعض الجهات الحكومية والمدرجة على جدول أعمال المجلس.
وكونت الهيئة على هامش اجتماع المجلس لجانًا استشارية، تضم عددًا من الأعضاء والمختصين من ذوي الكفاءات، لتقديم رؤى متخصصة، حيث رفعت اللجان تقاريرها للهيئة للنظر فيها.
وأعدت الأمانة العامة بحوثاً محكمة في الموضوعات المدرجة من مختلف التخصصات، بهدف دراسة جميع جوانب النظر في تلك الموضوعات، كما استدعت مجموعة من الخبراء لاستطلاع آرائهم وتقويماتهم حول بعض الموضوعات ذات الاختصاص. وفق”أخبار24″.