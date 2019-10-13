شهدت مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية بدلتا مصر، جريمة مروعة، حيث قُتل فتى (18 عاما) لدفاعه عن فتاة كانت تتعرض للتحرش الخميس الماضي.
تعود تفاصيل الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بحادثة “شهيد الشهامة”، إلى تعرض فتاة للتحرش أثناء سيرها في الشارع، فدافع عنها الشاب الذي يدعى محمود البنا، فقام بمعاتبة الشاب الجاني الذي يدعى “محمد راجح”.
وكتب البنا منشورا على صفحته على أحد مواقع التواصل ينتقد فيها التحرش بالفتاة، فقام الجاني بمعاونة رفيقيه بالترصد له والتشاجر معه، وعندما حاول الإفلات سددوا له طعنات حادة في الرقبة والبطن أدت إلى وفاته على الفور.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعملية التعقب التي قام بها الجاني، ودشنوا وسما على “تويتر” يطالب بإعدام راجح وزميليه، وسط حالة غضب عارمة بين الأهالي بسبب الجريمة وخلفياتها.
من جهتها، فتحت السلطات الأمنية المصرية تحقيقا في الواقعة لكشف ملابساتها، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم وشركائه في الجريمة، وأحالت النيابة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.وفق”أخبار24″.