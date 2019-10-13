بنك التنمية: تمويل 13 ألف مواطن في مجال النقل المدرسي وعبر التطبيقات بحد أقصى 200 ألف ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، تمويل 13345 مواطناً للعمل على سيارات الأجرة والنقل المدرسي بأنواعها، بحد أقصى للتمويل 200 ألف ريال.
وأوضح البنك أن برنامجه التمويلي يهدف إلى دعم المواطنين عن طريق تقديم التمويل الفردي لهم للعمل في النقل عبر سيارات الأجرة وعبر التطبيقات، شريطة مزاولة النشاط بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وذلك لتوفير فرص عمل ذات دخل جيد لهم.
وأشار إلى أن التقديم على البرنامج مستمر عبر موقعه الإلكتروني، مبينا أن الحد الأقصى لقروض الأجرة العامة 100 ألف ريال، وقروض الأجرة الخاصة 150 ألف ريال، وقروض النقل المدرسي 200 ألف ريال.
وبيّن البنك أن شروط البرنامج تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وأن يزاول العمل بنفسه في قيادة المركبة، وألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك الإنتاجية.
كما يتطلب القرض ضمان كفيل غارم، على أن يكون الكفيل من الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية أو موظفي المؤسسات العامة والشركات المملوكة جزئيًا للدولة بحيث لا يقل ثلث صافي راتبه عن قيمة قسط التمويل، وعند إقرار القرض يدفع المستفيد رسوماً قدرها ألف ريال للتمويل البالغ 100 ألف، و200 في حال كان أعلى عن ذلك. وفق”أخبار24″.