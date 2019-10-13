نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ‏‏”الصحة”: 40% من الطلبة مصابون بتسوس الأسنان و11% ‏بمشاكل سمعية و7%‏ بالسمنة
13/10/2019   5:48 م

‏‏”الصحة”: 40% من الطلبة مصابون بتسوس الأسنان و11% ‏بمشاكل سمعية و7%‏ بالسمنة

+ = -
625

أعلنت وزارة الصحة تأمين 200 عيادة أسنان محمولة، للقيام ‏بالفحوص الطبية للطلاب والطالبات وتطبيق الإجراءات الوقائية، ‏بما يخدم أهداف مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان‎.‎

وأكدت الصحة المدرسية أن نتائج فحص المرحلة الأولى في ‏العام الدراسي الماضي لعدد يفوق 800 ألف طالب وطالبة، أظهرت ‏إصابة 40% من الطلبة بتسوس الأسنان.‏

وكشفت النتائج عن أن نسبة الإصابة بالسمنة بلغت 7.2% لدى ‏طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية، في حين بلغت نسبة فرط الحركة وتشتت ‏الانتباه 3%، وصعوبات التعلم 6%.‏

ومثّلت نسبة المصابين بمشاكل في السمع 11% لدى طلبة ‏المرحلة الابتدائية، فيما بلغت نسبة حالات اعوجاج الظهر ‏‏0.8% والاكتئاب 1.6%.‏

ودعت وزارة الصحة الآباء والأمهات إلى متابعة نتائج الفحص، ‏سواء بالمدارس أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع الحرص ‏على استكمال الخطة العلاجية في حال وجود أي ملاحظات ‏صحية لدى أبنائهم‎.‎ وفق”أخبار24″.

‏‏”الصحة”: 40% من الطلبة مصابون بتسوس الأسنان و11% ‏بمشاكل سمعية و7%‏ بالسمنة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885068319.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.