‏‏”الصحة”: 40% من الطلبة مصابون بتسوس الأسنان و11% ‏بمشاكل سمعية و7%‏ بالسمنة

أعلنت وزارة الصحة تأمين 200 عيادة أسنان محمولة، للقيام بالفحوص الطبية للطلاب والطالبات وتطبيق الإجراءات الوقائية، بما يخدم أهداف مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان.
وأكدت الصحة المدرسية أن نتائج فحص المرحلة الأولى في العام الدراسي الماضي لعدد يفوق 800 ألف طالب وطالبة، أظهرت إصابة 40% من الطلبة بتسوس الأسنان.
وكشفت النتائج عن أن نسبة الإصابة بالسمنة بلغت 7.2% لدى طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية، في حين بلغت نسبة فرط الحركة وتشتت الانتباه 3%، وصعوبات التعلم 6%.
ومثّلت نسبة المصابين بمشاكل في السمع 11% لدى طلبة المرحلة الابتدائية، فيما بلغت نسبة حالات اعوجاج الظهر 0.8% والاكتئاب 1.6%.
ودعت وزارة الصحة الآباء والأمهات إلى متابعة نتائج الفحص، سواء بالمدارس أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع الحرص على استكمال الخطة العلاجية في حال وجود أي ملاحظات صحية لدى أبنائهم. وفق”أخبار24″.