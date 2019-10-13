نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الحج”: إلزام شركات العمرة بسداد قيمة خدمات المعتمرين من الخارج
13/10/2019   10:45 ص

“الحج”: إلزام شركات العمرة بسداد قيمة خدمات المعتمرين من الخارج

+ = -
911

ذكرت مصادر أن وزارة الحج والعمرة بدأت في إلزام شركات العمرة بسداد قيمة الخدمات المقدمة للمعتمرين من الخارج، عبر نظام الدفع الإلكتروني.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن هذه الخطوة تهدف إلى إيقاف تلاعب الوكلاء الخارجيين الذي كان يحدث في السابق، مشددة على أنه لن يتم قبول تسديد قيمة الخدمات من داخل المملكة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالعزيز عبدالرحيم وزان، أن برامج النظام الآلي تضم عدداً من حزم الخدمات للمعتمرين، مبيناً أن جميع شركات العمرة وضعت خططها التشغيلية لخدمة المعتمرين وفق البرامج المختارة من قِبلهم.

“الحج”: إلزام شركات العمرة بسداد قيمة خدمات المعتمرين من الخارج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885068311.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.