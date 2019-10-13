“الحج”: إلزام شركات العمرة بسداد قيمة خدمات المعتمرين من الخارج

ذكرت مصادر أن وزارة الحج والعمرة بدأت في إلزام شركات العمرة بسداد قيمة الخدمات المقدمة للمعتمرين من الخارج، عبر نظام الدفع الإلكتروني.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن هذه الخطوة تهدف إلى إيقاف تلاعب الوكلاء الخارجيين الذي كان يحدث في السابق، مشددة على أنه لن يتم قبول تسديد قيمة الخدمات من داخل المملكة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالعزيز عبدالرحيم وزان، أن برامج النظام الآلي تضم عدداً من حزم الخدمات للمعتمرين، مبيناً أن جميع شركات العمرة وضعت خططها التشغيلية لخدمة المعتمرين وفق البرامج المختارة من قِبلهم.