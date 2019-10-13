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أخبار محلية > استشاري يحذّر من تناول الأكلات الشعبية لهذا السبب
13/10/2019   10:39 ص

استشاري يحذّر من تناول الأكلات الشعبية لهذا السبب

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أوضح استشاري بأمراض السكري والسِمنة والغدد، أن نسبة السمنة في المملكة وصلت إلى 36%، مشيراً إلى أنه يتوقع وصولها العام المقبل إلى 44%، مُحذراً من تبعات تناول الأكلات الشعبية على وزن الإنسان.

وقال استشاري أمراض السكري الدكتور، فهد القحطاني، وفقاً لـ”العربية نت”، إن مستويات السمنة بين الإناث أكثر من الرجال، مبيناً أن أسباب ارتفاع تلك النسبة في المملكة تشمل قلة الحركة الكافية والنشاط اليومي والإفراط في السعرات الحرارية.

وأضاف القحطاني أن هناك سبباً آخر لزيادة السِمنة وهو الإفراط في تناول بعض الأكلات الشعبية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية مثل الرز. وفق”أخبار24″.

استشاري يحذّر من تناول الأكلات الشعبية لهذا السبب

أخبار محلية
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