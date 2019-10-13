دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ضيوف وزوار موسم الرياض من المواطنين والمقيمين والسياح، إلى الدخول في السحب على هدية الموسم وتعديل سياراتهم على حساب الموسم.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “لضيوفنا وزوار موسم الرياض من السعوديين والمقيمين والسياح هدية الموسم لكم، قدم بسيارتك ورقمك وادخل السحب”.
وأضاف: “قد تكون المحظوظ اللي بيكسب معنا تعديل سيارته وترهيمها على حساب موسم الرياض”.
لضيوفنا وزوار موسم الرياض من السعوديين والمقيمين والسياح … هدية الموسم لكم … قدم بسيارتك ورقمك وادخل السحب … قد تكون المحظوظ اللي بيكسب معنا تعديل سيارته وترهيمها على حساب موسم الرياض … من أكبر شركات تعديل السيارات العالمية :
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— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 12, 2019 وفق”أخبار24″.