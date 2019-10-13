تمكّن شاب من أهل المدينة المنورة من قـتل ذئب ظهر بالقرب من منزله، وأثار الذعر، وهدد السكان، بعد فشل محاولات كثيرة من التخلص منه.
وأظهر مقطع فيديو الشاب ممسكاً بالذئب بعد قـتله، موضحاً أنه لم يُقدم على قـتله إلا بعد أن ظهر شرّه وخطره، وهدد حياة البشر، وتعدى على المواشي، وأنه وغيره حاولوا قتـله بالسم لكنهم فشلوا، إلا أنه نجح هذه المرة في قتـله بسلاح هوائي من عيار كبير.
وأوضح الشاب أن منزله قريب جداً من مكان تجول ومقـتل الذئب، في حي العزيزية بالمدينة، كما أن المنطقة بها عوائل وسكان، ويخرج بعضهم ويجلس بالقرب من مكان تجوله، وأنه شكّل خطرًا كبيرًا على الجميع.
وفق”اخبار24″.