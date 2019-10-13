هل يحق للزوج منع زوجته من لبس النقاب؟.. “الماجد” يجيب (فيديو)

أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم منع الزوج زوجته من ارتداء النقاب.
وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه من حيث الأصل إذا كانت الزوجة قد استدلت وعرفت أدلة هذه المسألة الخلافية والاجتهادية بين أهل العلم، فلا يجب عليها أن تطيع زوجها حسب الأحاديث النبوية التي دلت على عدم طاعة الزوج في معصية الخالق.
وأضاف أنه إذا كانت الزوجة مُقلدة وكان السائد في بلدها هذا الحكم أو هذه الفتوى فأخذت بأحد القولين أو ترخصت بما يفتي علماء الأمة أو حتى جمع من أصحاب النبي والمفسرين والذي كان الأرجح فيه وجوب التغطية، فلابد أن يتم وزن المسألة حتى يتم التعرف على مدى اجتهاديتها.
ولفت إلى أن الأرجح والأقرب في تلك المسألة الخلافية هو أن تحافظ المرأة على حجابها من خلال تغطية وجهها وإظهار عينيها، ومن ثم عليها أن ترجع إلى العلماء في بلدها لأنهم الأعلم بحالها ووضعها.
وفق “أخبار24”.